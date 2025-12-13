Logo SportMediaset

Mercato

Inter-Juve, che idea: Frattesi in bianconero per Khephren Thuram?

13 Dic 2025 - 16:23

Secondo Matteo Moretto il mercato di gennaio potrebbe regalare un colpo di scena sull'asse Milano-Torino. Restano voci su un possibile addio di Davide Frattesi all'Inter e la destinazione potrebbe essere la Juventus. Luciano Spalletti ha individuato nel centrocampista della Nazionale l'innesto ideale per dare dinamismo al suo reparto e lo vorrebbe subito a disposizione alla Continassa per la seconda parte di stagione. L'Inter valuterebbe un'operazione allargata magari inserendo nell'affare una contropartita: piace Khephren Thuram. Il profilo del francese piace moltissimo in Viale della Liberazione e l'idea di riunire a Milano il fratello di Marcus stuzzica la fantasia di Marotta e Ausilio. Da sottolineare come non ci sia alcuna trattativa in corso, è solo un'idea di mercato considerando che alla Juve piace Frattesi e all'Inter Thuram.

