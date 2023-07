Inter, spunta una maxi offerta araba per Lautaro Martinez

VOCE SHOCK

All'argentino sarebbe stato prospettato un quadriennale da 60 milioni di euro a stagione. Intanto, Balogun è la priorità per l'attacco con Morata che resta in stand by

Arrivano voci inerenti una possibile maxi offerta dall'Arabia Saudita per Lautaro Martinez. Secondo TyC sports un non meglio precisato club della Saudi Pro League, avrebbe proposto all'argentino campione del mondo un quadriennale da 60 milioni di euro a stagione. Il "Toro" non ha ancora dato il via libera, perciò non ci sono finora stati contatti con l’Inter, che però teme di perdere una delle sue stelle più luminose. Per ora sono solo rumor, ma nelle prossimo ore potrebbero esserci clamorosi sviluppi.

Vedi anche inter Il Manchester City pensa a Barella, ma per l'Inter è incedibile Intanto, la priorità per rinforzare ll reparto offensivo è Folarin Balogun. Il club nerazzurro non ha fretta di chiudere per altri attaccanti (Alvaro Morata in primis) perché aspetta di capire le prossime mosse dell'Arsenal, proprietario del cartellino. La valutazione del calciatore statunitense con cittadinanza inglese è di circa 40 milioni di euro, in pratica la somma che l'Inter era disposta a investire per tenere a Milano Romelu Lukaku.

Nella lista dei candidati, Balogun precede Morata, che però ha molte pretendenti. Su tutte la Roma di Mourinho, che lo preferirebbe a Scamacca. Anche per questo, nonostante Inzaghi spinga per l'ex Juve, l'operazione resta in stand by. Lo stesso Scamacca e Beto sono altre due alternative, ma nessuna scalda il cuore interista.