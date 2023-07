Il Manchester City pensa a Barella, ma per l'Inter è incedibile

L'ASSALTO

Il mediano nerazzurro sarebbe il primo nome sulla lista degli obiettivi di Guardiola in caso di cessione di Bernardo Silva

© Getty Images Campanello d'allarme in casa Inter. Secondo quanto riporta TMW, Nicolò Barella sarebbe il primo nome sulla lista degli obiettivi del Manchester City in caso di cessione di Bernardo Silva. Ipotesi al momento fuori discussione visto che i nerazzurri considerano incedibile l'ex Cagliari, ma comunque da registrare in un mercato dove il domino di alcuni top player potrebbe innescare a cascata offerte irrinunciabili, manovre inattese e operazioni impensabili.

Ma andiamo per gradi e proviamo ad analizzare la situazione nel dettaglio partendo proprio da Bernardo Silva. Al momento il Psg ha offerto 30 milioni per il portoghese, ma i Citizens ne vogliono almeno 100 per privarsi del fuoriclasse. Numeri che evidenziano la notevole distanza tra domanda e offerta e anche le difficoltà della trattativa che, in caso di fumata bianca, dovrebbe poi innescare all'assalto a Barella.

Un assalto che dovrebbe comunque essere sferrato a suon di milioni. Nonostante l'arrivo di Frattesi alla corte di Simone Inzaghi, infatti, l'Inter continua a considerare l'ex Cagliari uno dei leader della squadra e un elemento cruciale dello scacchiere di Inzaghi. Una pedina preziosissima non solo a livello tecnico-tattico, ma anche economico. Cifre alla mano, del resto, per un eventuale trasferimento in Inghilterra di Barella si potrebbe ipotizzare un'offerta vicina ai 120 milioni messi sul piatto dall'Arsenal per Declan Rice, uno dei colpi più costosi della storia della Premier. Tutto con il placet di Pep Guardiola, rimasto a quanto pare impressionato dal mediano nerazzurro anche nella finale di Champions League.