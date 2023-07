Inter, nodo portiere: ultimatum Sommer, De Gea dice no

rebus portiere

I nerazzurri al Bayern: Sommer entro domenica, se no valutiamo alternative. Giallo sulla clausola. Intanto l'ex Manchester United rifiuta

Perisic-Cuadrado, che scintille in campo



















1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La possibilità che l'Inter si ritrovi senza portiere titolare nella tournée giapponese si fa di ora in ora più concreta. Visto che la situazione Sommer non si sblocca, le amichevoli contro Al Nassr e Psg potrebbero vedere Di Gennaro (appena arrivato, designato terzo portiere), Radu (in uscita) e Stankovic (in uscita): una prospettiva a dir poco desolante per Simone Inzaghi, per questo il club nerazzurro ha lanciato una sorta di ultimatum al Bayern Monaco per l'estremo difensore, iniziando anche a guardarsi attorno per le alternative.

INTER, TUTTO SU SOMMER MA... La strategia dell'Inter è chiara: la prima scelta è Sommer, col quale c'è già un accordo di massima, in modo da concentrare il resto degli sforzi su Anatolij Trubin. Il problema è che il Bayern Monaco non ha ancora dato il via libera all'affare visto che le condizioni di Neuer non regalano certezze ai bavaresi e la trattativa col Valencia per Mamardashvili sembra tramontata. I nerazzurri cercheranno di mettere fretta ai tedeschi: secondo la Gazzetta dello Sport, vogliono un sì o no entro domenica o al massimo inizio settimana prossima per capire se eventualmente guardare altrove. Da dirimere anche la questione del prezzo: l'Inter vorrebbe spendere 4 milioni di euro, il Bayern ne chiede 8 mentre la clausola è esattamente a metà strada, a 6 milioni. A proposito della clausola, dalla Germania emerge che si attiverebbe solo se e quando Neuer giocasse tre partite ufficiali, eventualità molto difficile entro il primo settembre, giorno di chiusura della finestra di mercato estivo, anche perché il 37enne è reduce da un grave infortunio.

Vedi anche inter Inter, spunta una maxi offerta araba per Lautaro Martinez