Lazio, sirene arabe per Tavares: l'Al Itthiad ci pensa seriamente

In attesa di capire se potrà tornare ad operare sul mercato, la Lazio si guarda intorno e ascolta gli interessamenti per i suoi gioielli. Uno dei più richiesti è Nuno Tavares. L'agente del portoghese, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si starebbe muovendo in Arabia Saudita per portare un'offerta da almeno 15 milioni sul tavolo dei vertici biancocelesti. Tra i più interessati l'Al Itthiad di un ex Lazio come Sergio Conceição. Sulla cessione di Tavares l'Arsenal, ex squadra del laterale, avrà diritto al 35/40 per cento sulla cifra incassata dai biancocelesti.