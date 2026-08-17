L'ultimo colpo nerazzurro: un Jones alla... Spence, se il Liverpool 'sconta' l'Inter c'è

Per forza di cose, la telenovela sta avviandosi alla sua conclusione, in un senso o nell'altro: sistemato l'affare Spence, adesso c'è solo questa trattativa (in entrata, per le uscite il discorso è diverso visto che da Luis Henrique all'esubero Asllani c'è ancora lavoro da svolgere) su cui concentrarsi. Anche ieri Curtis Jones è rimasto fermo mentre i compagni di squadra erano in campo contro il Como: i piccoli problemi all'anca di cui ha parlato lo staff medico del Liverpool sono più che altro una bugia bianca per provare a coprire una separazione di fatto che pare irreversibile. Con la giornata di oggi entriamo così nella settimana che chiarirà se le voci di un abbassamento delle pretese dei Reds per il centrocampista in scadenza di contratto tra un anno siano veritiere: l'iniziale cifra di 40 milioni per il cartellino non è mai stata presa in considerazione dai dirigenti interisti, richiesta considerata esorbitante non per il valore in sè del giocatore quanto invece per la sua situazione contrattuale. Se mai ci sarà un'apertura, l'Inter è decisa a presentare un'offerta di 30 milioni più bonus, pressoché identica a quella che ha permesso di strappare Spence al Tottenham. Riuscita una volta, i nerazzurri sono così pronti a ripetere l'operazione, confidando nel bis.