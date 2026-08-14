Spence è atterrato a Milano, oggi le visite mediche: "Forza Inter"

"Hello everyone, forza Inter". Si è presentato così ai tifosi Djed Spence, nuovo terzino destro nerazzurro. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries, finito al Real Madrid, l'inglese è atterrato a Milano, esattamente a Linate Prime, poco prima dell'una di notte. Vestito di bianco, il classe 2000 è sceso dall'auto salutando i pochi presenti.
L'ormai ex Tottenham, apparso decisamente sorridente, svolgerà oggi le visite mediche di rito. Subito dopo la firma sul contratto fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Spence, da settimane in orbita Inter, costerà ai Campioni d'Italia 30 milioni di euro più 2 di bonus.