Spence è atterrato a Milano, oggi le visite mediche: "Forza Inter"

"Hello everyone, forza Inter". Si è presentato così ai tifosi Djed Spence, nuovo terzino destro nerazzurro. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries, finito al Real Madrid, l'inglese è atterrato a Milano, esattamente a Linate Prime, poco prima dell'una di notte. Vestito di bianco, il classe 2000 è sceso dall'auto salutando i pochi presenti.