IL COLPO

Spence è atterrato a Milano, oggi le visite mediche: "Forza Inter"

Il terzino inglese, dopo i controlli, firmerà un contratto di 5 anni

14 Ago 2026 - 01:05
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"Hello everyone, forza Inter". Si è presentato così ai tifosi Djed Spence, nuovo terzino destro nerazzurro. Chiamato a non far rimpiangere Dumfries, finito al Real Madrid, l'inglese è atterrato a Milano, esattamente a Linate Prime, poco prima dell'una di notte. Vestito di bianco, il classe 2000 è sceso dall'auto salutando i pochi presenti.

L'ormai ex Tottenham, apparso decisamente sorridente, svolgerà oggi le visite mediche di rito. Subito dopo la firma sul contratto fino al 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Spence, da settimane in orbita Inter, costerà ai Campioni d'Italia 30 milioni di euro più 2 di bonus.

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