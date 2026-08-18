Liverpool infuriato con Jones: "La cessione all'Inter sembra inevitabile per evitare l'addio a zero"

L'Inter al completo riparte dalla nuova Pinetina
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Il Liverpool perde la pazienza con Curtis Jones e non vuole vederlo partire a parametro zero: si attende la nuova mossa dell'Inter
La pazienza in casa Liverpool sembra definitivamente finita: il club inglese appare rassegnato e convinto a separarsi da Curtis Jones, stanco del logorante scenario di mercato che sta condizionando la preparazione estiva del centrocampista inglese.
I Reds, secondo il Mirror, avrebbero scelto di abbassare le pretese economiche pur di chiudere rapidamente la trattativa con l'Inter. Di fronte al rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero il prossimo anno, secondo il tabloid britannico il Liverpool è pronto ad accettare una cifra inferiore ai 40 milioni di euro fin qui richiesti. I nerazzurri puntano a un affare stile Spence: 30 milioni più 5 di bonus.
Nonostante il recente rientro in gruppo dopo il problema all'anca, il calciatore ha saltato anche la sfida contro il Como, confermando come la rottura con l'ambiente sia ormai consolidata e le speranze di Iraola di trattenerlo siano venute meno davanti alla fermezza del giocatore. Il contratto di Jones scadrà il 30 giugno 2027 e il Liverpool, a meno di perderlo a zero, deve monetizzare ora o al massimo a gennaio.
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