Liverpool infuriato con Jones: "La cessione all'Inter sembra inevitabile per evitare l'addio a zero"

Nonostante il recente rientro in gruppo dopo il problema all'anca, il calciatore ha saltato anche la sfida contro il Como, confermando come la rottura con l'ambiente sia ormai consolidata e le speranze di Iraola di trattenerlo siano venute meno davanti alla fermezza del giocatore. Il contratto di Jones scadrà il 30 giugno 2027 e il Liverpool, a meno di perderlo a zero, deve monetizzare ora o al massimo a gennaio.