L'Inter ha fretta di cedere: così l'assalto a Leoni è possibile. Si attendono offerte per Pavard

A proposito di Premier: dopo il Crystal Palace, fa sapere La Gazzetta dello Sport, anche il Bournemouth si sarebbe informato per Bisseck. Il tedesco preferirebbe restare in nerazzurro e l'idea è condivisa anche dal club nerazzurro che finora ha sempre sparato alto. Certo, se dovesse realmente arrivare una proposta superiore ai 40 milioni di euro lo scenario potrebbe cambiare. L'Inter invece considera come sacrificabile Benjamin Pavard: a pesare sono l'età (29 anni) e l'ingaggio da 5 milioni di euro netti. Sull'ex l'ex Bayern però, non ci sono da registrare movimenti degni di nota. Solo qualche sondaggio e niente di più. L'augurio in Viale della Liberazione è che presto cambi qualcosa.