inter
MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter ha fretta di cedere: così l'assalto a Leoni è possibile. Si attendono offerte per Pavard

I nerazzurri danno priorità alle cessioni: per il francese solo qualche sondaggio

08 Ago 2025 - 10:05

In attesa di novità sul fronte Ademola Lookman che spinge per il trasferimento a Milano, l'Inter continua a lavorare attivamente per le cessioni. I nomi in uscita sono tre, e ormai ben noti: Taremi, Asllani e Sebastiano Esposito. Per il primo c'è del movimento in Premier League (il Leeds è in vantaggio sul Tottenham), su Esposito invece è lotta aperta tra Cagliari e Parma, con i sardi davanti. Più delicato invece il discorso per l'albanese che aspetta una chiamata da un club di medio-alto livello in Serie A.

Asllani non ha fretta al contrario dell'Inter, che punta a monetizzare dai tre addii per poi provare a chiudere l'arrivo di Giovanni Leoni. L'affare col Parma, assai costoso, è impostato da tempo. Certo, più passano i giorni e più il cartellino del difensore cresce. 'Colpa' delle voci provenienti dalla Premier League che danno anche il Liverpool sul 18enne: di questo passo anche 35 milioni potrebbero non bastare per la gioia dei ducali.

Atalanta, no alla linea dura con Lookman: niente multe. L'Inter aspetta il prezzo e fissa un deadline

A proposito di Premier: dopo il Crystal Palace, fa sapere La Gazzetta dello Sport, anche il Bournemouth si sarebbe informato per Bisseck. Il tedesco preferirebbe restare in nerazzurro e l'idea è condivisa anche dal club nerazzurro che finora ha sempre sparato alto. Certo, se dovesse realmente arrivare una proposta superiore ai 40 milioni di euro lo scenario potrebbe cambiare. L'Inter invece considera come sacrificabile Benjamin Pavard: a pesare sono l'età (29 anni) e l'ingaggio da 5 milioni di euro netti. Sull'ex l'ex Bayern però, non ci sono da registrare movimenti degni di nota. Solo qualche sondaggio e niente di più. L'augurio in Viale della Liberazione è che presto cambi qualcosa. 

inter
bisseck
pavard

