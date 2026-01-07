"Petar è qui!": Ratkov è sbarcato a Roma. Lotito: "Lo seguivamo da tempo"

La Lazio abbraccia Petar Ratkov. Il nuovo attaccante biancoceleste, classe 2003, è sbarcato in serata a Roma. Ora direzione Olimpico per assistere alla sfida contro la Fiorentina. Arriva dal Salisburgo a titolo definitivo per circa 14 milioni di euro. Giovedì mattina si sottoporrà alle visite mediche. "Petar è qui!", il saluto social della Lazio al nuovo acquisto. "L’attaccante non è improvvisato, è un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo mandato un osservatore nella gara tra Bologna e Salisburgo sappiamo tutto di lui, è velocissimo e ha una serie di caratteristiche che servivano alla Lazio", ha detto il presidente Lotito a Dazn prima della gara contro la Viola