Cancelo aspetta il Barcellona ma dalla Spagna non ci sono nuovi segnali. L'Inter spera

È passato un altro giorno ma Joao Cancelo non ha detto sì, né all'Inter né al Barcellona né a nessuno. Ma non ha neppure detto no. In effetti il terzino portoghese sta tenendo tutti sul filo, compreso l'Al Hilal che avrebbe fretta di liberarsene (e per questo contribuirebbe in modo corposo al pagamento dell'ingaggio per i restanti sei mesi della stagione) per comporre la lista da consegnare alla Saudi Pro League, massimo otto calciatore stranieri over 21 più due U21, come desidera Simone Inzaghi.