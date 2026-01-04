Logo SportMediaset

Manovre nerazzurre

Inter, il Galatasaray piomba su Frattesi: il giocatore apre al trasferimento

Il Galatasaray tratta con l'Inter per Frattesi: l'operazione potrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro

04 Gen 2026 - 15:13

Gennaio sarà un mese decisivo per il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è seguito da diverse squadre, sia in Italia che all'estero ed è proprio dalla Turchia che arriva il pressing più insistente. 

Frattesi, l'offerta Galatasaray

 Il Galatasaray, infatti, fa sul serio per l'ex Sassuolo e starebbe già studiando l'offerta da presentare al club nerazzurro. L'operazione è strutturata sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni e obbligo che scatterebbe a determinate condizioni. Ovviamente molto si gioca sul riscatto, con l'Inter che chiede che il diritto si trasformi in obbligo a condizioni facili mentre i turchi lo legano alle proprie prestazioni europee stagionali.

Galatasaray-Frattesi, lo stipendio

 Il Gala dovrebbe farsi carico anche dello stipendio di Frattesi (7 milioni di euro), l'offerta è di un quadriennale da 5 milioni più bonus per arrivare proprio a sette, e avrebbe messo sul piatto anche uno scambio con Gabriel Sara più 15 milioni: al momento, però, l'Inter non è interessata a questa opzione preferendo di gran lunga i 35 milioni dell'acquisto a titolo definitivo. 

La volontà di Frattesi

 Ora bisogna vedere cosa deciderà di fare Frattesi. Il calciatore già da tempo pensa di lasciare l'Inter nella speranza di ritrovare minuti e continuità. Il classe '99 vede di buon occhio un trasferimento al Galatasaray, ma spera ancora in una mossa da parte della Juventus: i bianconeri, però, al momento non sono andati oltre un semplice sondaggio.

Gala-Frattesi, le difficoltà

 Dalla Turchia la notizia è ripresa con una certa cautela per quanto riguarda i costi. Il Galatasaray non a caso prima di procedere all'acquisto vuole essere certo di partecipare almeno ai playoff di Champions League. L'ultimo turno del girone unico è previsto il 28 gennaio, il mercato italiano chiude il 2 febbraio mentre quello turco il 6 febbraio.

