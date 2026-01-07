Lotito: "La Lazio non smantella. Stiamo costruendo una squadra affamata"

"Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla, ha una struttura che lavora 365 giorni all'anno e scandaglia i giocatori in tutto il mondo. Siamo in grado di sapere quali sono i giocatori che ci interessano e li seguiamo passo passo. Ratkov è un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo mandato un osservatore nel match tra Bologna e Salisburgo, sappiamo tutto di lui, è velocissimo e ha una serie di caratteristiche che servivano alla Lazio. Stiamo costruendo una squadra che abbia fame, con calciatori che scelgono la Lazio e che hanno interesse a dimostrare il loro valore. I tifosi devono stare tranquilli, nessuno smantella, anzi tutto l'opposto. Arriveranno altri giocatori e stiamo cercando profili che abbiano voglia di combattere per la Lazio, stiamo facendo investimenti mirati e ponderati". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai microfoni di DAZN prima del match contro la Fiorentina accoglie il nuovo attaccante biancoceleste sbarcato a Roma. Poi, parlando dell'addio di Castellanos, sottolinea come "quando un giocatore vuole andare via non possiamo trattenerlo, lo abbiamo accontentato dimostrando che è un giocatore che valeva. Il profitto viene però tutto reinvestito, stiamo ringiovanendo la squadra. Abbiamo una sala scouting a Formello con otto postazioni in cui vengono visti e studiati i calciatori. Quelli che ci interessano li abbiamo attenzionati e abbiamo selezionato i migliori", conclude.