Lazio, Sarri: "Ratkov? Non lo conosco"

"Ratkov non lo conosco, non so che dire: imparerò a conoscerlo per poterlo sfruttare. È una scelta societaria, probabilmente loro lo conoscono meglio di me ma non è una polemica, solo una constatazione". Dopo il pari con la Fiorentina Maurizio Sarri commenta così l'arrivo del nuovo attaccante della Lazio: "Deluso dalla cessione di Guendouzi?

Per il mercato dovete parlare con la società - ha detto Sarri - pensavo che Guendouzi fosse uno dei 7-8 per porre le basi per il futuro. Poi è chiaro che siamo una realtà che quando arrivano offerte di questo tipo a livello di ingaggio diventa difficile".