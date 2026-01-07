Casadei: "Il mio futuro? Resto al Toro, sono concentrato"

"Sì, resto al Toro: non ho ascoltato le voci di mercato, ma sono concentrato qui e penso solo a fare bene": il centrocampista Cesare Casadei allontana le indiscrezioni e nel futuro si vede ancora sotto la Mole. Contro l'Udinese è arrivata una sconfitta, lui però ha trovato il secondo gol di fila: "Sono contento di dare il mio contributo ma purtroppo non è bastato, abbiamo sprecato troppe occasioni e abbiamo pagato gli errori" spiega in conferenza stampa. Il tecnico Baroni prova a tirare su di morale la squadra: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma dispiace per le tante sconfitte in casa - l'analisi dell'allenatore granata - e abbiamo sofferto le due gare molto ravvicinate". Il mercato sta entrando nel vivo: "Cerchiamo di essere coerenti con la linea che stiamo tracciando" risponde sulle esclusioni di Biraghi, Nkounkou e Sazonov. Per Kosta Runjaic è una vittoria che vale la parte sinistra della classifica: "E' l'obiettivo che vogliamo raggiungere a fine stagione, ci proveremo anche se il campionato è difficile e competitivo - spiega il tecnico dell'Udinese - e sicuramente cercheremo di migliorare ancora". In porta è tornato Okoye: "Aveva grande pressioni e tanti occhi puntati addosso, ha risposto benissimo - dice l'allenatore sull'estremo difensore - e lui è il nostro numero 1: è una parte molto importante della nostra squadra".