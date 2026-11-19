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L'Inter pianifica il mercato estivo puntando sui parametri zero: nel mirino il portiere Alisson Becker e il centrocampista Frank Anguissa, entrambi in scadenza nel 2027
L'Inter inizia a delineare le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione, monitorando con particolare attenzione le occasioni a parametro zero che offrirà il panorama internazionale. Secondo quanto riportato dal QS, i vertici nerazzurri hanno messo nel mirino due profili di grande esperienza il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2027: il portiere brasiliano del Liverpool Alisson Becker, classe 1992, e il centrocampista camerunese del Napoli Frank Anguissa, classe 1995.
Il reparto portieri rappresenta uno dei principali temi di riflessione in casa nerazzurra. Nonostante Chivu abbia difeso più volte Josep Martinez, l'estremo difensore spagnolo attualmente non sta garantendo la continuità e l'affidabilità attese, con alcuni errori che sono costati cari.
Sebbene la linea tracciata dalla proprietà Oaktree privilegi investimenti su profili giovani, la necessità di affidarsi a un numero uno già pronto ed esperto ha riportato in auge la candidatura dell'ex portiere della Roma. L'operazione presenta tuttavia uno scoglio economico legato allo stipendio del trentaquattrenne brasiliano, che al Liverpool percepisce circa 8,5 milioni di euro di base fissa più 2,5 milioni di bonus per un totale di 11 milioni annui, cifra che l'Inter non intende riconoscere e che richiederebbe un importante passo indietro da parte del giocatore.
Accanto al nome di Alisson, l'altro grande obiettivo a costo zero per la prossima annata porta direttamente a Napoli e risponde al nome di Frank Anguissa, individuato come innesto ideale per aggiungere fisicità ed esperienza alla mediana nerazzurra. Ma il camerunese potrebbe anche partire a gennaio, sponda Marsiglia, ed è stato accostato anche alla Juventus.
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