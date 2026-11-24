Non solo Chivu, ora anche Marotta e forse la proprietà se ne sono convinti: l'Inter a gennaio riparerà al centro
Serve un difensore per rinforzare il reparto che più sta penalizzando i nerazzurri in questa prima parte di stagione
Le cifre dell'Inter parlano chiaro: in difesa solo una volta così male negli ultimi 10 anni. La sconcertante prestazione contro l'Atalanta è solo l'ultima prova, in ordine di tempo, di un reparto privo di quella leadership, caratteriale e tecnica, necessaria per una squadra che ha l'ambizione di essere dominante. Chivu ha finora alternato in mezzo al terzetto difensivo Akanji, Bisseck, Stones e Bastoni senza quasi mai ottenere la necessaria stabilità: si contano sulle dita di una mano le partite in cui i nerazzurri hanno dato prova di solidità. Una fragilità che ha pure una doppia ricaduta psicologica: la riconoscono gli avversari, la patiscono gli stessi nerazzurri.
Certo, non solo di 'difensori' si dovrebbe parlare. In questi casi sotto la lente finisce, o dovrebbe finire, anche l'intera fase difensiva, che coinvolge anche il centrocampo e gli esterni. Ma tant'è, è chiaro che se finora il ruolo sino all'anno scorso ricoperto da Acerbi e De Vrij non ha trovato una stabile copertura, il problema è conclamato. Akanji sta vivendo la sua peggior stagione interista, al centro del terzetto difensivo sono arrivate le sue prestazione più deludenti. Bisseck dà il meglio di sè a destra, Bastoni ovviamente a sinistra: di certo meglio l'azzurro, tra i due, nello spostamento centrale, ma non tanto da convincere Chivu a una soluzione definitiva. Poi c'è Stones, preso proprio per ricoprire il ruolo: la tenuta muscolare dell'inglese ha però fatto sinora fallire il progetto. L'ex City è fuori da metà settembre, è passata un'eternità (calcisticamente parlando) da quello che il 17 di settembre veniva descritto, con comunicato del club, come un "risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra da rivalutare nei prossimi giorni". Di giorni, dall'ultima sua apparizione contro l'Udinese, ne sono passati 71!
L'Inter a gennaio è difficile intervenga sul mercato, nella sua storia recente per lo meno. Forse è vero che nelle stagioni passate non ce n'era granché bisogno (eccezion fatta per il 2024/25 quando una punta avrebbe fatto sicuramente comodo e magari anche cambiato l'epilogo dell'annata, ma questo è un altro discorso) ma quest'anno sono i dati, numerici e di fatto, a suggerirne la necessità. E oltre a Chivu sembra se ne siano convinti anche dirigenti e proprietà. Mai come quest'anno c'è bisogno di un mercato di riparazione.