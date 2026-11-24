Certo, non solo di 'difensori' si dovrebbe parlare. In questi casi sotto la lente finisce, o dovrebbe finire, anche l'intera fase difensiva, che coinvolge anche il centrocampo e gli esterni. Ma tant'è, è chiaro che se finora il ruolo sino all'anno scorso ricoperto da Acerbi e De Vrij non ha trovato una stabile copertura, il problema è conclamato. Akanji sta vivendo la sua peggior stagione interista, al centro del terzetto difensivo sono arrivate le sue prestazione più deludenti. Bisseck dà il meglio di sè a destra, Bastoni ovviamente a sinistra: di certo meglio l'azzurro, tra i due, nello spostamento centrale, ma non tanto da convincere Chivu a una soluzione definitiva. Poi c'è Stones, preso proprio per ricoprire il ruolo: la tenuta muscolare dell'inglese ha però fatto sinora fallire il progetto. L'ex City è fuori da metà settembre, è passata un'eternità (calcisticamente parlando) da quello che il 17 di settembre veniva descritto, con comunicato del club, come un "risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra da rivalutare nei prossimi giorni". Di giorni, dall'ultima sua apparizione contro l'Udinese, ne sono passati 71!