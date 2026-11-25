Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Sky prima della partita di Champions con lo Stoccarda e ha toccato temi legati al mercato: "Baccin è andato a vedere Varela? E' normale che i direttori sportivi vadano a vedere le partite... L'attaccante del Monza piace a tante squadre non solo all'Inter. Il rinnovo di Carlos Augusto? Abbiamo a che fare con dei professionisti ma soprattutto ragazzi legati a questi colori e hanno voglia di continuare con noi. Ci sono tutti i presupposti per arrivare a un risultato positivo. Sono dinamiche che non riguardano solo l'Inter, ma tutte le squadre".