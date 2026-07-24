Genoa, Baldanzi: "Volevo rimanere e devo tutto a De Rossi"

"Sono felice per come si è risolta la trattativa, volevo rimanere al Genoa". Così Tommaso Baldanzi parlando con i giornalisti dal ritiro del Genoa a Moena a proposito della decisione dei liguri di riscattarlo dalla Roma. "Devo tanto a De Rossi - ha aggiunto il trequartista -. Se sono al Genoa lo devo a lui. Metterò il massimo impegno a disposizione della squadra e del mister". A proposito di Nazionale, Baldanzi ha aggiunto che "uno dei miei obiettivi è essere convocato. Mi auguro di centrarlo, il sogno azzurro non è solo mio ma tutti i calciatori".