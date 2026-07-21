Mercato Inter bloccato. Chivu cerca rinforzi in casa: da Stankovic a Mosconi, il borsino giovani

Chivu dunque, non avendo per ora ricevuto particolari aiuti dal mercato, si sta rimboccando le maniche con alcuni ragazzi della Primavera nerazzurra. Anche perché non è detto che non si possa pescare un altro jolly alla Pio Esposito. Le attenzioni del tecnico nerazzurro in queste primi giorni si sono concentrati su Mattia Mosconi. Chivu pensa che l'attaccante sia un talento da seguire con molta attenzione e per questo avrebbe chiesto alla società di non darlo in prestito: non è da escludere che il classe 2007 possa rimanere a Milano e fare la spola tra Under23 e prima squadra. Un altro calciatore che sta ben impressionando in questi primi giorni è Yanis Massolin. Il 23enne francese è arrivato da Modena come un oggetto del mistero e in questi primi giorni di ritiro ha messo in mostra tecnica e fisicità. E attenzione anche a Mattia Marello, esterno sinistro classe 2008 riscattato dall'Udinese dopo un anno di prestito. In attesa dei nuovi acquisti, Chivu lavora sodo con chi ha a disposizione: chissà che il grande colpo che i tifosi sognano non possa nascondersi in casa.