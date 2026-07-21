LINEA VERDE

Mercato Inter bloccato. Chivu cerca rinforzi in casa: da Stankovic a Mosconi, il borsino giovani

Una delle specialità del romeno è il lavoro con i giovani: in questo ritiro tanti ragazzi saranno valutati anche in ottica prima squadra

di Francesco Lommi
21 Lug 2026 - 11:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

A un mese dall'esordio in campionato contro il Monza, il mercato dell'Inter procede a fatica. L'inizio di questa sessione è sembrato un vero e proprio percorso a ostacoli per i dirigenti nerazzurri tra paletti della proprietà e obiettivi sfumati sul rettilineo finale (vedi Palestra e Khalaili). Nel frattempo, da poco meno di una settimane è iniziato il ritiro a Donaueschingen, in Germania. Cristian Chivu ha ritrovato buona parte della squadra, eccezion fatta per i giocatori che hanno preso parte al Mondiale, che potranno godere di qualche giorno di vacanza extra.

Leggi anche

Barella: "Voglio chiudere qui la carriera. Obiettivi? Riprendere come abbiamo finito"

Il tecnico romeno sperava di trovare anche qualche volto nuovo: in particolare il nuovo esterno destro o il centrale di difesa che gli era stato promesso per l'inizio della preparazione. Uno, in realtà, ci sarebbe: Aleks Stankovic, riacquistato dopo un anno di apprendistato al Bruges. Per Chivu però il figlio di Dejan è tutt'altro che un giocatore da conoscere: il classe 2005 era compagno di Pio Esposito nella Primavera allenata dall'ex difensore. E proprio Chivu è stato uno dei suoi principali sponsor. Nei piani iniziali della società, Aleks, viste anche le tante e ricche richieste, sembrava destinato all'altare delle plusvalenze. Cristian invece si è impuntato, come un anno fa con Pio, per tenerlo in squadra e valutarlo in queste settimane di ritiro. Il romeno vede il figlio d'arte come naturale rincalzo di Calhanoglu e li lo sta provando. Anche se nell'ultimo anno in Belgio ha giocato o da mezz'ala o nei due davanti alla difesa, all'Inter dovrebbe fare le veci del turco in un centrocampo a tre.

Leggi anche

Agente Bastoni: "Ama l'Inter, se poi ci sono club interessati... con Kalulu ha subito un'ingiustizia"

Chivu dunque, non avendo per ora ricevuto particolari aiuti dal mercato, si sta rimboccando le maniche con alcuni ragazzi della Primavera nerazzurra. Anche perché non è detto che non si possa pescare un altro jolly alla Pio Esposito. Le attenzioni del tecnico nerazzurro in queste primi giorni si sono concentrati su Mattia Mosconi. Chivu pensa che l'attaccante sia un talento da seguire con molta attenzione e per questo avrebbe chiesto alla società di non darlo in prestito: non è da escludere che il classe 2007 possa rimanere a Milano e fare la spola tra Under23 e prima squadra. Un altro calciatore che sta ben impressionando in questi primi giorni è Yanis Massolin. Il 23enne francese è arrivato da Modena come un oggetto del mistero e in questi primi giorni di ritiro ha messo in mostra tecnica e fisicità. E attenzione anche a Mattia Marello, esterno sinistro classe 2008 riscattato dall'Udinese dopo un anno di prestito.  In attesa dei nuovi acquisti, Chivu lavora sodo con chi ha a disposizione: chissà che il grande colpo che i tifosi sognano non possa nascondersi in casa. 

Leggi anche

Lautaro, il Toro seduto: da eroe a spettatore. Testa all'Inter per archiviare la delusione Mondiale

inter
mercato inter
aleksandar stankovic
giovani
chivu
ritiro

Ultimi video

00:31
L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

00:59
Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

01:11
Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

01:37
Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

01:49
Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

01:37
Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

00:45
MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

00:44
Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

00:57
Napoli, Manna lavora sulle uscite

Napoli, Manna lavora sulle uscite

00:39
Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

01:52
Gasperini e il mercato

Gasperini e il mercato

01:05
DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

00:37
Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

00:31
L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

I più visti di Inter

MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

Inter, si fa dura per Spence: le richieste del Tottenham complicano l'operazione

Inter, non solo Spence: c'è anche Singo nel casting per l'out di destra

Agente Bastoni: "Ama l'Inter, se poi ci sono club interessati... con Kalulu ha subito un'ingiustizia"

Mercato Inter bloccato. Chivu cerca rinforzi in casa: da Stankovic a Mosconi, il borsino giovani

La lunga rincorsa di Pavard: restare all'Inter converrebbe a tutti. Deciderà il gruppo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:33
Frosinone, Alvini: "Zerbin? Ci piace, non capisco perché il Napoli non voglia darcelo"
13:10
Sassuolo, pronta la prima offerta all'Atalanta per Daniel Maldini
Andreas Schjelderup del Benfica è un prospetto di 21 anni, jolly offensivo che potrebbe entrare in uno scambio di prestiti col Benfica
12:40
Roma, idea Schjelderup per la fascia sinistra
12:24
Occhio Inter, il Chelsea piomba su Stones: nuova sfida all'orizzonte?
12:24
Genoa, il neo acquisto Wiafe è arrivato a Moena con l'ad Blasquez