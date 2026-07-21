Mercato Inter bloccato. Chivu cerca rinforzi in casa: da Stankovic a Mosconi, il borsino giovani
Una delle specialità del romeno è il lavoro con i giovani: in questo ritiro tanti ragazzi saranno valutati anche in ottica prima squadradi Francesco Lommi
A un mese dall'esordio in campionato contro il Monza, il mercato dell'Inter procede a fatica. L'inizio di questa sessione è sembrato un vero e proprio percorso a ostacoli per i dirigenti nerazzurri tra paletti della proprietà e obiettivi sfumati sul rettilineo finale (vedi Palestra e Khalaili). Nel frattempo, da poco meno di una settimane è iniziato il ritiro a Donaueschingen, in Germania. Cristian Chivu ha ritrovato buona parte della squadra, eccezion fatta per i giocatori che hanno preso parte al Mondiale, che potranno godere di qualche giorno di vacanza extra.
Il tecnico romeno sperava di trovare anche qualche volto nuovo: in particolare il nuovo esterno destro o il centrale di difesa che gli era stato promesso per l'inizio della preparazione. Uno, in realtà, ci sarebbe: Aleks Stankovic, riacquistato dopo un anno di apprendistato al Bruges. Per Chivu però il figlio di Dejan è tutt'altro che un giocatore da conoscere: il classe 2005 era compagno di Pio Esposito nella Primavera allenata dall'ex difensore. E proprio Chivu è stato uno dei suoi principali sponsor. Nei piani iniziali della società, Aleks, viste anche le tante e ricche richieste, sembrava destinato all'altare delle plusvalenze. Cristian invece si è impuntato, come un anno fa con Pio, per tenerlo in squadra e valutarlo in queste settimane di ritiro. Il romeno vede il figlio d'arte come naturale rincalzo di Calhanoglu e li lo sta provando. Anche se nell'ultimo anno in Belgio ha giocato o da mezz'ala o nei due davanti alla difesa, all'Inter dovrebbe fare le veci del turco in un centrocampo a tre.
Chivu dunque, non avendo per ora ricevuto particolari aiuti dal mercato, si sta rimboccando le maniche con alcuni ragazzi della Primavera nerazzurra. Anche perché non è detto che non si possa pescare un altro jolly alla Pio Esposito. Le attenzioni del tecnico nerazzurro in queste primi giorni si sono concentrati su Mattia Mosconi. Chivu pensa che l'attaccante sia un talento da seguire con molta attenzione e per questo avrebbe chiesto alla società di non darlo in prestito: non è da escludere che il classe 2007 possa rimanere a Milano e fare la spola tra Under23 e prima squadra. Un altro calciatore che sta ben impressionando in questi primi giorni è Yanis Massolin. Il 23enne francese è arrivato da Modena come un oggetto del mistero e in questi primi giorni di ritiro ha messo in mostra tecnica e fisicità. E attenzione anche a Mattia Marello, esterno sinistro classe 2008 riscattato dall'Udinese dopo un anno di prestito. In attesa dei nuovi acquisti, Chivu lavora sodo con chi ha a disposizione: chissà che il grande colpo che i tifosi sognano non possa nascondersi in casa.