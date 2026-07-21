Romero pensa di lasciare il Tottenham: contatto Inter ma il prezzo è ancora troppo alto

In questo scenario si inserisce con prepotenza l'Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di profili di assoluto spessore per il reparto arretrato, dopo le partenze dei due senatori Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, e hanno già stabilito un contatto con l'entourage del giocatore. Il nome del Cuti, poi, è emerso con insistenza nel corso dei recenti colloqui tra la dirigenza nerazzurra e quella inglese per l'esterno Djed Spence.