Inter, fuori un altro per la fascia: niente da fare per Spence, ecco le alternative

Djed Spence esce, per ora, dai radar dell'Inter. I nerazzurri, alla ricerca di un esterno dopo l'addio di Dumfries, hanno mollato la presa per l'esterno del Tottenham. La richiesta degli Spurs, forti anche della buon Mondiale giocato dall'inglese, ha spaventato i nerazzurri: 47 milioni di euro per l'ex Genoa sono troppi. Per questo il ds Ausilio ha riattivato altre piste, tra le quali quella che conduce a Guela Doué, esterno 23enne dello Strasburgo.