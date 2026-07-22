Inter, fuori un altro per la fascia: niente da fare per Spence, ecco le alternative

Djed Spence esce, per ora, dai radar dell'Inter. I nerazzurri, alla ricerca di un esterno dopo l'addio di Dumfries, hanno mollato la presa per l'esterno del Tottenham. La richiesta degli Spurs, forti anche della buon Mondiale giocato dall'inglese, ha spaventato i nerazzurri: 47 milioni di euro per l'ex Genoa sono troppi. Per questo il ds Ausilio ha riattivato altre piste, tra le quali quella che conduce a Guela Doué, esterno 23enne dello Strasburgo.
Un profilo coerente con la filosofia di Oaktree, alla ricerca di calciatori giovani e forti, quindi rivendibili in futuro a un prezzo importante. Lo è un po' meno Nahuel Molina, 28enne dell'Atletico Madrid e accostato a tanti club di Serie A nelle ultime settimane. In scadenza nel 2027 con i Colchoneros, l'argentino rappresenta più un'occasione di mercato. Attenzione infine ai nomi di Vanderson, laterale del Monaco, e di Givairo Read, promettente esterno classe 2006 del Feyenoord. In attesa infine c'è sempre Ivan Perisic che, in caso di chiamata, tornerebbe volentieri a Milano.