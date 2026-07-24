Newcastle, dal Monaco arriva il centrocampista Bamba

24 Lug 2026 - 13:02
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© Newcastleunited.com

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Il Newcastle ha ingaggiato il centrocampista Aladji Bamba dal Monaco per una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il ventenne Bamba ha firmato un contratto quinquennale con il club di Premier League. Bamba è un nazionale francese Under 20 e ha giocato con il Monaco in Champions League la scorsa stagione. Il suo trasferimento arriva dopo che il centrocampista Sandro Tonali ha lasciato il Newcastle per il Tottenham quest'estate e in mezzo alle voci di una possibile partenza anche di Bruno Guimaraes. Il Newcastle ha concluso l'acquisto del diciottenne centrocampista dell'Ajax Sean Steur all'inizio di questo mese. 

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