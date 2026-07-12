Juve, il messaggio social di Douglas Luiz è un indizio di mercato

Douglas Luiz è atteso alla Continassa per il raduno fissato al 13 luglio con l'obiettivo dichiarato di riprendersi la Juventus dopo un biennio complicato e lontano dagli standard che lo avevano consacrato all'Aston Villa.
Il club bianconero, frenato dal rischio di una pesante minusvalenza in caso di cessione immediata, potrebbe valutarlo in ritiro sperando che Spalletti possa rigenerare il centrocampista brasiliano, il quale sta già lavorando intensamente durante le vacanze per presentarsi al meglio alla nuova stagione. A confermare la volontà di svoltare è lo stesso giocatore, che attraverso una storia Instagram ha lanciato un chiaro segnale di determinazione scrivendo "Concentrati sull'obiettivo".