Lazio, Dominguez pista complicata: c'è ancora distanza con la Dinamo Zagabria

La Lazio continua il pressing per provare a portare in Italia Sergi Dominguez, difensore della Dinamo Zagabria designato come l'erede di Mario Gila. La trattativa, però, è tutt'altro che semplice. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra i due club proseguono ma la distanza economica resta importante: i croati chiedono 15 milioni di euro e i biancocelesti al momento non si sono spinti oltre gli 11.