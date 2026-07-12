Lazio, Dominguez pista complicata: c'è ancora distanza con la Dinamo Zagabria

La Lazio continua il pressing per provare a portare in Italia Sergi Dominguez, difensore della Dinamo Zagabria designato come l'erede di Mario Gila. La trattativa, però, è tutt'altro che semplice. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra i due club proseguono ma la distanza economica resta importante: i croati chiedono 15 milioni di euro e i biancocelesti al momento non si sono spinti oltre gli 11.
Inoltre, la Lazio vorrebbe chiudere l'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma la Dinamo preferisce la cessione a titolo definitivo. Altro aspetto che complica ulteriormente la trattativa è la posizione del Barcellona. I Blaugrana vantano una percentuale sulla futura rivendita stimata tra il 20 e il 30 per cento, motivo per cui a Zagabria vogliono mantenere alta la valutazione. In più, gli spagnoli vantano anche un diritto di recompra su Dominguez.
Nonostante le difficoltà, il ds Fabiani è ancora in stretto contatto con Boban: l'obiettivo è giungere al più presto a un accordo per il classe 2005 e bruciare l'eventuale concorrenza.