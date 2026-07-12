Caso Khalaili-Inter: come funziona l'idoneità sportiva in Italia

Il recente stop - entro 48 ore sapremo se temporaneo o definitivo - del trasferimento di Anan Khalaili all'Inter, fermato dalla richiesta di ulteriori accertamenti da parte del Coni, rappresenta un esempio lampante della peculiarità del sistema italiano, che vanta parametri di tutela della salute degli atleti tra i più stringenti al mondo. Mentre in campionati come la Premier League o nelle leghe professionistiche statunitensi la decisione finale spetta spesso al calciatore, che opera a proprio rischio e pericolo, in Italia vige un rigido obbligo di legge che risale ai decreti del 1982 e del 1995. Ogni club di Serie A è infatti tenuto a sottoporre i propri tesserati a visite presso centri di medicina dello sport accreditati, dove l'esecuzione di esami come l'ecocardiogramma e la prova da sforzo massimale deve tassativamente escludere ogni potenziale rischio prima di concedere l'idoneità agonistica.