Fiorentina, Gosens sempre più vicino all'addio: c'è lo Schalke

Il futuro di Robin Gosens sembra sempre più lontano da Firenze, come dimostrato dalla sua assenza nella lista dei convocati per il ritiro estivo. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina ha deciso di separarsi dal terzino tedesco ed è pronta a metterlo sul mercato. Il contratto dell'ex Atalanta scade nel 2028 e lo Schalke 04 vuole riportarlo in Germania. In questi giorni, comunque, Gosens è al Viola Park per svolgere delle sessioni di allenamento individuale e farsi trovare preparato alle offerte che arriveranno.