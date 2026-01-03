Inter-Cancelo, patto con l'Al Hilal: stipendio condiviso e ultimatum. Spunta l'ipotesi scambio con Acerbi o de Vrij

Ecco dunque che, seppure non a livello ufficiale, l'Inter si attende una risposta a breve, diciamo una settimana (ricordiamo che l'11 gennaio ci sarà lo scontro scudetto col Napoli), prima di abbandonare la pista. E lo stesso Simone Inzaghi ha ammesso: "Stiamo facendo valutazioni con la società, entro 3-4 giorni saprete tutto" parlando del mercato dell'Al Hilal. Cancelo ha un contratto con gli arabi fino al 2027, con uno stipendio da circa 15 milioni di euro annui: i costi dell'operazione sono di un certo peso visto che si parla di 7,5 milioni di stipendio per sei mesi, ecco perché l'Inter ha proposto di mettere tre milioni chiedendo - e ottenendo - che il resto venga pagato proprio dall'Al Hilal.