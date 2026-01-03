Inter-Cancelo, patto con l'Al Hilal: stipendio condiviso e ultimatum. Spunta l'ipotesi scambio con Acerbi o de Vrij

Inter 2026-27, le prime anticipazioni sulle maglie: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball
L'Inter stringe per Cancelo ma serve il sì del giocatore (che sogna il Barça). Possibile scambio con Acerbi o de Vrijdi Stefano Fiore
Inter e Al Hilal sono alleate nella questione Joao Cancelo. Il club arabo, che ha messo il portoghese fuori lista dopo uno screzio con Simone Inzaghi, vuole cedere il giocatore per procedere coi rinforzi e "tornare in regola" (ha nove giocatori Over 21 stranieri, in lista per ogni partita possono essercene massimo otto più due U21) mentre i nerazzurri vogliono cogliere l'occasione di coprire l'assenza di Dumfries con un giocatore già pronto e che conosce la Serie A. Le due volontà convergono in un'unica direzione: la fretta di chiudere l'affare, anche se al momento manca ancora il sì di Cancelo.
Il 31enne è affascinato dall'idea di tornare a Milano ma nel suo cervello, e nel suo cuore, resta ancora accesa la speranza di un affondo del Barcellona, squadra che gli è rimasta nel cuore. Jorge Mendes, suo agente, sta cercando di fargli capire però che i blaugrana hanno problemi seri relativi al Fair Play Finanziario (è in attesa del certificato medico di Christensen per tagliarlo dalla rosa e usare l'80% del suo ingaggio per prendere un sostituto) e che, anche in caso di rinforzi invernali, cercherebbero più che altro un difensore centrale come da richiesta di Flick.
Ecco dunque che, seppure non a livello ufficiale, l'Inter si attende una risposta a breve, diciamo una settimana (ricordiamo che l'11 gennaio ci sarà lo scontro scudetto col Napoli), prima di abbandonare la pista. E lo stesso Simone Inzaghi ha ammesso: "Stiamo facendo valutazioni con la società, entro 3-4 giorni saprete tutto" parlando del mercato dell'Al Hilal. Cancelo ha un contratto con gli arabi fino al 2027, con uno stipendio da circa 15 milioni di euro annui: i costi dell'operazione sono di un certo peso visto che si parla di 7,5 milioni di stipendio per sei mesi, ecco perché l'Inter ha proposto di mettere tre milioni chiedendo - e ottenendo - che il resto venga pagato proprio dall'Al Hilal.
Nell'operazione potrebbero rientrare anche Acerbi o de Vrij nell'ambito di uno scambio: Inzaghi tornerebbe ad allenarli volentieri (ricordiamo che anche Ruben Neves sembra in uscita dall'Al Hilal, quindi l'italiano o l'olandese prenderebbero il suo posto nella famosa lista da consegnare alla Saudi Pro League). In quel caso all'Inter non arriverebbe un sostituto: con Cancelo a destra, il rientrante Darmian farebbe nuovamente parte della batteria dei centrali.
