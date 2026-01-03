Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
la novità

Inter-Cancelo, patto con l'Al Hilal: stipendio condiviso e ultimatum. Spunta l'ipotesi scambio con Acerbi o de Vrij

L'Inter stringe per Cancelo ma serve il sì del giocatore (che sogna il Barça). Possibile scambio con Acerbi o de Vrij

di Stefano Fiore
03 Gen 2026 - 09:40

Inter e Al Hilal sono alleate nella questione Joao Cancelo. Il club arabo, che ha messo il portoghese fuori lista dopo uno screzio con Simone Inzaghi, vuole cedere il giocatore per procedere coi rinforzi e "tornare in regola" (ha nove giocatori Over 21 stranieri, in lista per ogni partita possono essercene massimo otto più due U21) mentre i nerazzurri vogliono cogliere l'occasione di coprire l'assenza di Dumfries con un giocatore già pronto e che conosce la Serie A. Le due volontà convergono in un'unica direzione: la fretta di chiudere l'affare, anche se al momento manca ancora il sì di Cancelo.

Cancelo spera nel Barcellona ma...

 Il 31enne è affascinato dall'idea di tornare a Milano ma nel suo cervello, e nel suo cuore, resta ancora accesa la speranza di un affondo del Barcellona, squadra che gli è rimasta nel cuore. Jorge Mendes, suo agente, sta cercando di fargli capire però che i blaugrana hanno problemi seri relativi al Fair Play Finanziario (è in attesa del certificato medico di Christensen per tagliarlo dalla rosa e usare l'80% del suo ingaggio per prendere un sostituto) e che, anche in caso di rinforzi invernali, cercherebbero più che altro un difensore centrale come da richiesta di Flick. 

Inter-Cancelo, i dettagli

 Ecco dunque che, seppure non a livello ufficiale, l'Inter si attende una risposta a breve, diciamo una settimana (ricordiamo che l'11 gennaio ci sarà lo scontro scudetto col Napoli), prima di abbandonare la pista. E lo stesso Simone Inzaghi ha ammesso: "Stiamo facendo valutazioni con la società, entro 3-4 giorni saprete tutto" parlando del mercato dell'Al Hilal. Cancelo ha un contratto con gli arabi fino al 2027, con uno stipendio da circa 15 milioni di euro annui: i costi dell'operazione sono di un certo peso visto che si parla di 7,5 milioni di stipendio per sei mesi, ecco perché l'Inter ha proposto di mettere tre milioni chiedendo - e ottenendo - che il resto venga pagato proprio dall'Al Hilal. 

Acerbi o de Vrij all'Al Hilal?

 Nell'operazione potrebbero rientrare anche Acerbi o de Vrij nell'ambito di uno scambio: Inzaghi tornerebbe ad allenarli volentieri (ricordiamo che anche Ruben Neves sembra in uscita dall'Al Hilal, quindi l'italiano o l'olandese prenderebbero il suo posto nella famosa lista da consegnare alla Saudi Pro League). In quel caso all'Inter non arriverebbe un sostituto: con Cancelo a destra, il rientrante Darmian farebbe nuovamente parte della batteria dei centrali.

Inter 2026-27, le prime anticipazioni sulle maglie: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball

1 di 7
© Footy Headlines
© Footy Headlines
© Footy Headlines

© Footy Headlines

© Footy Headlines

cancelo
inter
al hilal
calciomercato
scambio
acerbi
de vrij

Ultimi video

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

I più visti di Inter

Cancelo, accordo Inter-Al Hilal: parola al giocatore, tentato dal Barça. Nei discorsi anche Acerbi e de Vrij

Genio in campo, incubo per i suoi allenatori: perché gli addii di Cancelo sono sempre al veleno

Cancelo sì o no? L'Inter ha scelto e ha fretta: tutto dipende ora dall'Al Hilal e dal sì del portoghese

Affare Cancelo, c'è una deadline: sia Inter che Al Hilal hanno fretta

Nel 2026 sarà il turno di Maignan? Le trattative per il rinnovo sono in alto mare e il portiere francese la prossima estate rischia di andarsene a costo zero

Milan, nuova maxi offerta di rinnovo a Maignan. Ma Inter e Juve ci provano

Inter Marotta 2024

Marotta: "Palestra lo escludo in modo categorico. Frattesi? Non vogliamo trattenere nessuno"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:03
Samp scatenata: visite per Esposito e Mitoglou. Arrivano anche Brunori e Begic
10:26
Calhanoglu-Galatasaray: la mossa dell'Inter per il futuro del turco
23:11
Divorzio Maresca, per il Chelsea c'è Rosenior
22:02
Lecce, Corvino: "Rifiutate offerte importanti per Tiago Gabriel"
21:39
Bardi dal Palermo al Mantova