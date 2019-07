Inter, visite mediche e firma per Barella

12/07/2019

L'Inter abbraccia Nicolò Barella: dopo lo sbarco a Milano di ieri sera, oggi per il centrocampista è giornata di visite mediche e firma sul contratto. Poi raggiungerà Lugano e si aggiungerà al gruppo nerazzurro per la gioia di Antonio Conte che lo reputa centrale nel progetto e nell'impianto tattico della squadra. Al Cagliari andranno 45 milioni di euro: 10 milioni di prestito oneroso, 30 per il riscatto più 5 di bonus.