Inter, Riso: "Frattesi resta all'Inter, la sua uscita era più un'idea mia"

Rinnovo fatto per Giacomo De Pieri, classe 2006, attaccante nerazzurro che ieri sera ha fatto il suo esordio assoluto con l'Inter in Champions contro il Monaco. Con lui nella sede di Viale Liberazione per firmare il contratto fino al 2029, il suo agente, Beppe Riso, che ha anche parlato del suo più illustre assistito in maglia nerazzurra: “Frattesi resta all’Inter" ha dichiarato il procuratore ai microfoni di fcInterNews. "È contento di restare, la sua uscita era più un’idea mia. Dei discorsi con la Roma ci sono stati a inizio mercato ma come detto era una cosa mia, non era di Inzaghi né dell’Inter. Lui è contento, e l’ha già detto. Se ne riparla in estate? Non ci abbiamo pensato. Ausilio dice che sono simpatico ma anche lui lo è. De Pieri è fortissimo, c’è grande emozione. Sono felice per lui, è un ragazzo diverso dagli altri, è speciale. Il prossimo è Lavelli? Credo di sì".