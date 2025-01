Big che si eliminano tra di loro, gioco e un super Lautaro: l'occasione d'oro dell'Inter

Il bilancio dell'Inter 2024/25 descrive una squadra che è a tre punti dalla vetta della Serie A (con una partita da recuperare) e ha messo insieme 19 punti in Champions, due in meno della capolista Liverpool, gli stessi di due big europee come Barcellona e Arsenal. Il tutto affrontando la competizione più importante affidandosi spesso al turnover, pesante o meno che fosse. Il progetto per vendicare Istanbul 2023, insomma, ha tutte le carte in regola per essere qualcosa di concreto.