Inter, ufficiale il rinnovo di Dumfries: l'olandese firma fino al 2028

Dopo mesi di trattative, finalmente è arrivata l'ufficialità: Denzel Dumfries, in scadenza nel 2025, ha rinnovato con l'Inter fino al 30 giugno 2028. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Denzel Dumfries: l'esterno classe 1996 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028" si legge sul sito del club nerazzurro. "Sogni in nero e blu. Sono grato di prolungare il mio viaggio con questo fantastico club - ha scritto sui suoi social -. La storia continua: scriviamo altra storia insieme! Forza Inter!". L'esterno olandese è sbarcato a Milano dal PSV Eindhoven nell'estate del 2021 per prendere il posto di Hakimi venduto al PSG per sistemare i conti.