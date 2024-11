Inter, Inzaghi primo in Champions: "Passo avanti netto, ma è presto per fare i calcoli"

L'Inter vince ancora, non prende gol per la quinta partita di fila e almeno per una notte si gode il primato in Champions League. L'1-0 contro il Lipsia è arrivato grazie a un'autorete, ma i nerazzurri hanno confermato una solidità invidiabile: "C'è soddisfazione perché sapevamo l'importanza di questa partita contro una squadra di valore - ha commentato Inzaghi a fine partita -. Abbiamo fatto un'ottima partita, mantenendo l'equilibrio e giocando bene tecnicamente nonostante la loro aggressività. Non aver fatto il secondo gol ha tenuto aperta la partita, ma a parte una parata di Sommer non abbiamo concesso. Arrivare in finale? Questo è l'obiettivo di tutte le squadre e anche dell'Inter".