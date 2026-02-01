Juve-Beto, no dell'Everton al prestito: il retroscena

La ricerca di un nuovo centravanti per la Juventus si scontra con la resistenza dell'Everton: i Toffees hanno infatti rispedito al mittente un sondaggio dei bianconeri per Beto. Il club inglese non ha intenzione di privarsi del portoghese, reduce peraltro dal gol del pareggio contro il Brighton, a causa della scarsità di alternative in rosa. Per convincere il club di Liverpool a lasciar partire l'ex Udinese sarebbe servita un'offerta economica irrinunciabile, opzione non considerata dalla Juve che puntava a una soluzione in prestito. Il nome di Beto è solo l'ultimo di una lista che ha visto i dirigenti bianconeri monitorare anche altri profili della Premier League, come Mateta e Strand Larsen. Sullo sfondo resta anche il dialogo tra i due club per Edon Zhegrova: l'esterno kosovaro, arrivato a Torino la scorsa estate ma poco utilizzato finora, è stato oggetto di alcuni sondaggi informali da parte dell'Everton, ma la trattativa non è mai decollata. Con il gong del mercato ormai imminente, la Juventus deve decidere se affondare il colpo su un nuovo obiettivo o restare con l'attuale reparto offensivo. Lo scrive The Athletic.

