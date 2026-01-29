Calciomercato Inter: parte l'assalto a Perisic e Diaby. Col doppio rinforzo ci sarebbe una cessione

La seconda pista di mercato porta a Moussa Diaby, che ha già dato il via libera a trasferirsi a Milano. L'Inter è però ancora in attesa dell'ok di PIF, attraverso il quale devono passare tutti i trasferimenti delle squadre arabe. L'idea nerazzurra è di prelevarlo per un prestito oneroso con diritto di riscatto da 35 milioni di euro, ma la prima offerta è stata rifiutata dal club saudita. Il francese è giocatore più offensivo, sembra quasi un altro Lookman ricollegandosi alla trattativa estiva tramontata, rispetto all'attuale 3-5-2 interista ma Chivu, che gli ha parlato, ha tastato la sua voglia di tornare in Europa e mettersi a disposizione anche in altre posizioni. Oltretutto può giocare sia a destra che a sinistra, come Perisic, confermando la scelta societaria e tecnica di volere giocatori già pronti (per il 26enne pregresse esperienze in Psg, Leverkusen, Aston Villa e anche una piccola parentesi nel 2018 a Catania), almeno nel mercato di gennaio.