Calciomercato Inter: parte l'assalto a Perisic e Diaby. Col doppio rinforzo ci sarebbe una cessione

L'Inter accelera sul mercato: il ritorno di Perisic dopo l'uscita del PSV e il sì di Moussa Diaby

di Stefano Fiore
29 Gen 2026 - 12:51
Lo snodo dell'ultima giornata di Champions League era importante per l'Inter in ottica playoff od ottavi ma anche in chiave mercato. I nerazzurri sanno di dover passare dallo spareggio per inseguire la fase finale della coppa ma sanno pure che la classifica europea ha condannato il PSV Eindhoven all'eliminazione diretta, un assist per poter affondare in modo deciso su Ivan Perisic.

Inter, gli aggiornamenti su Perisic

 L'esterno croato, che nonostante la sconfitta contro il Bayern è stato promosso alla grande dai giornali olandesi, vuole tornare a Milano ma deve vincere proprio la resistenza del club che è vero che ora ha "solo" (è a +14 sul Feyenoord secondo) l'Eredivisie da vincere ma non vuole lasciarlo partire senza un giusto indennizzo economico: la partita tra Inter e PSV si giocherà proprio su questo fronte, Marotta e Ausilio sperano nell'assist dell'esterno perché forzare l'addio potrebbe facilitare l'affare. C'è anche un giallo relativamente al match di ieri visto che alcune cronache riportano della sostituzione di Perisic all'82' per un infortunio ma sui media olandesi nessuno sembra confermare.

Chivu vuole anche Diaby

 La seconda pista di mercato porta a Moussa Diaby, che ha già dato il via libera a trasferirsi a Milano. L'Inter è però ancora in attesa dell'ok di PIF, attraverso il quale devono passare tutti i trasferimenti delle squadre arabe. L'idea nerazzurra è di prelevarlo per un prestito oneroso con diritto di riscatto da 35 milioni di euro, ma la prima offerta è stata rifiutata dal club saudita. Il francese è giocatore più offensivo, sembra quasi un altro Lookman ricollegandosi alla trattativa estiva tramontata, rispetto all'attuale 3-5-2 interista ma Chivu, che gli ha parlato, ha tastato la sua voglia di tornare in Europa e mettersi a disposizione anche in altre posizioni. Oltretutto può giocare sia a destra che a sinistra, come Perisic, confermando la scelta societaria e tecnica di volere giocatori già pronti (per il 26enne pregresse esperienze in Psg, Leverkusen, Aston Villa e anche una piccola parentesi nel 2018 a Catania), almeno nel mercato di gennaio.

Il futuro di Luis Henrique e Asllani

 Chiaro che se arrivassero due rinforzi il computo totale sarebbe addirittura in surplus visto che l'esigenza è quella di sostituire Dumfries. E allora attenzione alla situazione Luis Henrique, sul quale spinge forte il Bournemouth: con la doppietta Perisic-Diaby e un'offerta adeguata, l'Inter chiede l'obbligo di riscatto sui 30 milioni, allora il brasiliano partirebbe. In uscita pure Kristjan Asllani anche se di fatto non è una vera e propria cessione per i nerazzurri visto che l'albanese ha già fatto i primi 6 mesi in prestito al Torino: tornerà indietro e poi verrà girato nuovamente in prestito con diritto di riscatto al Besiktas.

