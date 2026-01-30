Inter, è Curtis Jones il rinforzo per il centrocampo se Frattesi accetta il Nottingham

L'Inter ha individuato il giocatore che potrebbe sostituire Davide Frattesi, nel caso quest'ultimo si trasferisca al Nottingham Forest. Si tratta di Curtis Jones, 25enne centrocampista inglese del Liverpool. I nerazzurri avrebbero già un accordo di massima con il giocatore, che cerca una squadra dove avere maggiore spazio, visto che quest'anno ha avuto poco spazio con Slot. Gli inglesi, però, non hanno ancora aperto alla sua cessione.