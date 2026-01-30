Inter, è Curtis Jones il rinforzo per il centrocampo se Frattesi accetta il Nottingham
L'Inter ha individuato il giocatore che potrebbe sostituire Davide Frattesi, nel caso quest'ultimo si trasferisca al Nottingham Forest. Si tratta di Curtis Jones, 25enne centrocampista inglese del Liverpool. I nerazzurri avrebbero già un accordo di massima con il giocatore, che cerca una squadra dove avere maggiore spazio, visto che quest'anno ha avuto poco spazio con Slot. Gli inglesi, però, non hanno ancora aperto alla sua cessione.
Nel caso, si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, anche se tutto, come detto, è legato a doppio filo all'uscita di Frattesi, ancora indeciso se accettare la proposta del Forest. Sul giocatore c'era anche la Lazio, che aveva messo sul piatto 25 milioni di euro. Cifra considerata troppo bassa dai nerazzurri e rifiutata.
Restando in Inghileterra, la voci di un interessamento del Liverpool per Denzel Dumfries si sono fermate a un semplice sondaggio. I Reds per il momento non sono andati oltre.