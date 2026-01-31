MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter dice addio a Diaby: l'Al-Ittihad rifiuta l'offerta. Si complica anche l'arrivo di Jones

L'Inter vuole un esterno destro e un centrocampista ma le ultime trattative non si stanno concretizzando

31 Gen 2026 - 12:20
videovideo

Sembravano due trattative destinate al successo e invece l'Inter si ritrova a dover ricominciare da capo. Diaby non arriverà, mentre si è molto complicata la strada che porta a Jones. Moussa Diaby resterà all'Al-Ittihad. Il club saudita voleva 40 milioni e ha rifiutato l'offerta di prestito con opzione di riscatto a 28 da parte della dirigenza nerazzurra. L'esterno francese proseguirà la sua avventura nella Saudi League fino alla scadenza del contratto fissata nel 2029. 

Oltre all'esterno, l'Inter è a caccia di un centrocampista che, nelle intenzioni dei dirigenti, dovrebbe sostituire Frattesi. Sembrava tutto fatto per Curtis Jones del Liverpool ma la trattativa si è arenata. I Reds hanno chiesto in cambio Denzel Dumfries, un giocatore di cui i nerazzurri non vogliono privarsi. A questo punto diventa complicato pensare che Frattesi, già in parola con il Nottingham Forest, lasci Milano. L'Inter lo farà partire soltanto quando avrà un sostituto, che fino a poche ore fa sembrava essere Jones. L'operazione (prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale da circa 40 milioni) stava per essere chiusa prima della richiesta della dirigenza dei Reds. Al momento, dunque, tutto sembra restare com'è. Ma mancano ancora più di due giorni alla chiusura del mercato. 

Leggi anche

Inter, nuova offerta per Diaby: missione araba per convincere il fondo PIF

inter
diaby
jones

Ultimi video

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

I più visti di Inter

Perisic e Diaby

Perisic, il Psv continua a dire no ma l'Inter non molla. L'Al Ittihad rifiuta la prima offerta per Diaby

Inter, è Curtis Jones il rinforzo per il centrocampo se Frattesi va al Nottingham

Dumfries (Inter) - 25 milioni

I club più prestigiosi non mollano la pista Dumfries e Luis Henrique piace in Inghilterra

Inter, nuova offerta per Diaby: missione araba per convincere il fondo PIF

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

In scadenza nel 2027, l'esterno argentino dell'Atletico Madrid conosce bene la Serie A per averla giocata con l'Udinese ma sembra difficile che i Colchoneros se ne privino ad annata in corso

Inter, a gennaio serve un esterno destro: otto nomi per Chivu

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:48
Atletico, Lookman si allontana: in arrivo Marcos Leonardo
11:14
Napoli: si chiude per Alisson Santos
10:04
Lazio: visite per Przyborek, poi la firma
09:22
Torino: interrotto il prestito di Ngonge, andrà all'Espanyol
23:58
Immobile dice addio al Bologna: va al Paris Fc