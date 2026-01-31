L'Inter dice addio a Diaby: l'Al-Ittihad rifiuta l'offerta. Si complica anche l'arrivo di Jones

Oltre all'esterno, l'Inter è a caccia di un centrocampista che, nelle intenzioni dei dirigenti, dovrebbe sostituire Frattesi. Sembrava tutto fatto per Curtis Jones del Liverpool ma la trattativa si è arenata. I Reds hanno chiesto in cambio Denzel Dumfries, un giocatore di cui i nerazzurri non vogliono privarsi. A questo punto diventa complicato pensare che Frattesi, già in parola con il Nottingham Forest, lasci Milano. L'Inter lo farà partire soltanto quando avrà un sostituto, che fino a poche ore fa sembrava essere Jones. L'operazione (prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale da circa 40 milioni) stava per essere chiusa prima della richiesta della dirigenza dei Reds. Al momento, dunque, tutto sembra restare com'è. Ma mancano ancora più di due giorni alla chiusura del mercato.