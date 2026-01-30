Inter, nuova offerta per Diaby: colloquio tra gli agenti e l'Al Ittihad

Il club saudita ha infatti rifiutato la prima proposta di Marotta e Ausilio: il prestito oneroso con diritto di riscatto da 35 milioni di euro non ha soddisfatto il fondo PIF che preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Affinché l'affare vada in porto, però, saranno decisivi anche gli stessi agenti di Diaby. A Ryad l'entourage del calciatore sta incontrando proprio in questi istanti alcuni rappresentanti della proprietà dell'Al Ittiad, con l'obiettivo di convincerli a liberare il classe '99.