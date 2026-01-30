Manovre nerazzurre

Inter, nuova offerta per Diaby: colloquio tra gli agenti e l'Al Ittihad

L'Al Ittihad ha respinto la prima proposta nerazzurra e ora gli agenti del calciatore potrebbero essere decisivi

30 Gen 2026 - 15:53
L'Inter continua il pressing su Moussa Diaby. La trattativa è complicata, ma la speranza dei nerazzurri è che la nuova offerta (ancora in fase di elaborazione) all'Al Ittihad possa finalmente sbloccare l'affare. 

Il club saudita ha infatti rifiutato la prima proposta di Marotta e Ausilio: il prestito oneroso con diritto di riscatto da 35 milioni di euro non ha soddisfatto il fondo PIF che preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Affinché l'affare vada in porto, però, saranno decisivi anche gli stessi agenti di Diaby. A Ryad l'entourage del calciatore sta incontrando proprio in questi istanti alcuni rappresentanti della proprietà dell'Al Ittiad, con l'obiettivo di convincerli a liberare il classe '99. 

Diaby e l'Inter hanno già trovato un accordo: l'ex Aston Villa non vuole lasciarsi scappare questa occasione e spinge anche lui per il trasferimento in nerazzurro. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore. 

