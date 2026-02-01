Crystal Palace, nuovo assalto a Larsen: così Mateta può andare subito al Milan
Jean-Philippe Mateta © italyphotopress
Il Crystal Palace ha rotto gli indugi per Jorgen Strand Larsen, mettendo sul piatto del Wolverhampton una proposta complessiva da circa 57 milioni di euro (51 milioni di base fissa più 6 di bonus). C’è grande ottimismo sulla chiusura dell'affare, condotto dal potente agente Jorge Mendes, che porterebbe l’attaccante norvegese alla corte di Oliver Glasner.
Un colpo che non riguarda solo la Premier League, ma che accende anche il mercato del Milan: l'innesto di Strand Larsen serve infatti a coprire il vuoto che lascerebbe Jean-Philippe Mateta, sempre più vicino a vestire la maglia rossonera sin da subito dopo un accordo già trovato per la prossima stagione.
I segnali di un addio imminente per Mateta sono ormai evidenti, dato che il tecnico lo ha escluso dalla sfida contro il Nottingham Forest, sottolineando come il giocatore non sia mentalmente nelle condizioni ideali per scendere in campo proprio a causa delle sirene milanesi. Lo scrive The Athletic.