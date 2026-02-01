MANOVRE NERAZZURRE

Diaby o niente: l'Inter aspetta buone nuove da PIF ma il tempo è agli sgoccioli. Nodo Curtis Jones

L’Inter punta tutto su Moussa Diaby per le ultime ore di mercato. Nodo Curtis Jones

di Stefano Fiore
01 Feb 2026 - 11:00
videovideo

Moussa Diaby o niente. L'Inter si appresta a vivere le ultime ore di calciomercato con le antenne tese verso l'Arabia Saudita dove si aspetta un'eventuale apertura da parte dell'Al Ittihad alla partenza dell'esterno francese, unico profilo che convince davvero la dirigenza nerazzurra e Cristian Chivu per irrobustire la rosa sull'esterno, vista l'attesa per il rientro di Dumfries e con Luis Henrique che non convince appieno.

La situazione Diaby

 Nei giorni scorsi la proposta interista si era basata su un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro, formula che non convince il fondo PIF (che detiene il 75% delle quote del club) che, nel caso, ragionerebbe solo su una cessione a titolo definitivo. La speranza dell'Inter risiede nel giocatore, che spinge per tornare in Italia - nel 2018 aveva fatto due presenze col Crotone -, ma il tempo stringe e quindi in Viale della Liberazione aspettano e sperano che qualcosa cambi nelle volontà dell'Al Ittihad entro martedì sera alle 20, deadline per la chiusura del mercato invernale. In caso di muro saudita, la strategia di Marotta e Ausilio è molto chiara: non arriverà nessun altro visto che l'esigenza individuata per la rosa è avere un giocatore pronto e delle caratteristiche desiderate da Chivu, non un acquisto tanto per fare numero.

Inter-Curtis, la situazione

 Difficile anche l'arrivo di Curtis Jones dal Liverpool. L'Inter, che lavora a un prestito con diritto di riscatto, ha il sì del giocatore ma i Reds sono restii a lasciarlo partire, nel caso vorrebbero che prima il centrocampista rinnovasse di un anno il contratto in scadenza nel 2027 ma il fresco 25enne non ci sente da quel lato perché ha giocato meno di quel che sperava e non vuole prolungare col rischio di dover tornare in Premier League a fine anno per fare ancora panchina nelle prossime stagioni. Se la situazione si sbloccasse, Davide Frattesi andrebbe al Nottingham Forest: in caso contrario, resterebbe almeno sino a fine anno.

diaby
jones
inter
aggiornamenti
news

