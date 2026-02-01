Diaby o niente: l'Inter aspetta buone nuove da PIF ma il tempo è agli sgoccioli. Nodo Curtis Jones

Nei giorni scorsi la proposta interista si era basata su un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro, formula che non convince il fondo PIF (che detiene il 75% delle quote del club) che, nel caso, ragionerebbe solo su una cessione a titolo definitivo. La speranza dell'Inter risiede nel giocatore, che spinge per tornare in Italia - nel 2018 aveva fatto due presenze col Crotone -, ma il tempo stringe e quindi in Viale della Liberazione aspettano e sperano che qualcosa cambi nelle volontà dell'Al Ittihad entro martedì sera alle 20, deadline per la chiusura del mercato invernale. In caso di muro saudita, la strategia di Marotta e Ausilio è molto chiara: non arriverà nessun altro visto che l'esigenza individuata per la rosa è avere un giocatore pronto e delle caratteristiche desiderate da Chivu, non un acquisto tanto per fare numero.