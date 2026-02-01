Roma, colpo in attacco: accordo con il Bayern per Zaragoza

Colpo in attacco della Roma. Il club giallorosso ha raggiunto nelle ultime ore un accordo con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza, esterno spagnolo classe 2001 in prestito al Celta Vigo, sulla base di prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per il giocatore, che aveva già dato l'ok al trasferimento, pronto un contratto fino al 2030. Siamo ai dettagli. Il Celta Vigo riceverà un indennizzo per l'interruzione anticipata del prestito.



Nato a Malaga nel 2001, Zaragoza è il classico "folletto" d'attacco: 164 centimetri di pura agilità e tecnica. Cresciuto nel Granada, si è fatto conoscere in Europa per la sua capacità di saltare l'uomo nel brevissimo, un'abilità che lo rende letale nell'uno contro uno. Tatticamente, Bryan è un’ala destra naturale che ama però agire sulla fascia sinistra per rientrare e calciare con il suo piede preferito. È esattamente l'identikit cercato da Gasperini: un esterno capace di creare superiorità numerica e di agire anche come trequartista puro se necessario.