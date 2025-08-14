Lookman, le promesse tradite: in passato toccò anche a Vieri e Cassano

CECH E IL TRADIMENTO DEL CHELSEA

Petr Čech era arrivato al Chelsea nel 2004 e in undici stagioni era diventato uno dei portieri più vincenti e amati della storia del club, con 494 presenze e 4 Premier League vinte. L’arrivo di Thibaut Courtois, rientrato dal prestito all’Atlético Madrid, aveva però cambiato gli equilibri già sotto José Mourinho, che nella stagione 2014/15 iniziò a preferire il belga come titolare.

In un primo momento il club aveva rassicurato Čech che avrebbe avuto pari opportunità con Courtois e che non sarebbe stato retrocesso a secondo portiere “a prescindere”. L’idea trasmessa al giocatore era di una competizione aperta per la maglia da titolare.

La realtà fu diversa: fin dalla prima giornata di Premier League 2014/15, Courtois venne scelto come portiere titolare, con Čech relegato a ruolo di riserva per tutta la stagione, fatta eccezione per qualche apparizione nelle coppe. Čech percepì questo come un tradimento delle rassicurazioni ricevute e come la fine della sua centralità nel progetto.

Antonio Conte arrivò a Stamford Bridge nell’estate 2016, ma già prima del suo insediamento la situazione di Čech si era definita: il portiere ceco, dopo un incontro con la dirigenza e con l’assenso dello stesso Roman Abramovich, ottenne la possibilità di trasferirsi a un club rivale pur di giocare da titolare. Il fatto clamoroso fu la destinazione: l’Arsenal, storica rivale cittadina. Conte ereditò dunque una squadra già senza Čech, ma più volte, nelle sue dichiarazioni, aveva sottolineato come un campione del genere non avrebbe dovuto essere perso, lasciando intendere che forse il club non aveva gestito al meglio la situazione.