MANOVRE NERAZZURRE

Inter, torna di moda l'idea Diaby: nuova offerta all'Al Ittihad per l'esterno

Nerazzurri pronti a offrire 18 milioni più il cartellino di Asllani, il club saudita riflette. A gennaio il primo approccio senza successo 

03 Ago 2026 - 09:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Un difensore centrale e un esterno destro, oltre alla suggestione centrocampista che però è soprattutto legata a Curtis Jones, il 25enne del Liverpool che fa impazzire Cristian Chivu. L'Inter si sposta da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournèe in Australia (affronterà Milan e Juve) e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato. 

Per la fascia, torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio: Moussa Diaby. Il 27enne francese oggi all'Al Ittihad in Arabia Saudita è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile: tra i 30 e i 35 milioni.

L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Kristjan Asllani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Al-Riyadiyah, i nerazzurri avrebbero infatti offerto 18 milioni di euro più il cartellino dell'albanese e l'Al Ittihad starebbe riflettendo. 

Leggi anche

Inter, Kostov torna nel mirino: chi è il 2008 della Stella Rossa "più forte dai tempi di Stankovic"

Il calciatore è più che disposto al ritorno al ritorno in Europa, dove le cifre legate ai suoi ultimi trasferimenti sono state parecchio salate: l'Aston Villa spese 50 milioni per strapparlo al Bayer Leverkusen, l'Al Ittihad addirittura 65 per anticipare la concorrenza, prelevarlo dagli inglesi e portarlo in Arabia nel 2024.

Due anni dopo le condizioni sono ben diverse, anche da gennaio quando l'Inter ci aveva provato con un prestito accompagnato da un diritto di riscatto da 35 milioni. Stavolta, tra Asllani che potrebbe piacere al club giallonero e un'offerta per operazione a titolo definitivo, la partita è aperta. Anche se il nodo relativo all'ingaggio non è da sottovalutare, dato il maxi stipendio di Diaby in Arabia, sicuramente fuori dai parametri del campionato italiano. 

Restando al lato tecnico, Chivu è soddisfatto da Diouf e dall'apporto dalle amichevoli, l'arrivo di Stones e le buone prestazioni di Pavard hanno portato alla conclusione che vale la pena insistere prima di tutto sull'esterno destro. E il parigino classe 1999 potrebbe di nuovo essere la soluzione giusta. 

Leggi anche

Benji... l'Mvp: Pavard prova a tenersi l'Inter, il club ragiona sul mercato in difesa

diaby
inter
serie a
mercato
asllani

Ultimi video

01:35
Mercato Juventus, giorni caldissimi

Mercato Juventus, giorni caldissimi

00:55
Serie A, la raffica di mercato: Adzic a un passo dal Sassuolo

Serie A, la raffica di mercato: Adzic a un passo dal Sassuolo

01:16
Mercato, un super nome per Gasperini

Mercato, un super nome per Gasperini

01:13
Leão, il Fenerbahce rilancia

Leão, il Fenerbahce rilancia

01:41
Mercato Napoli, Gutierrez: che plusvalenza!

Mercato Napoli, Gutierrez: che plusvalenza!

00:39
Mercato Inter, Chivu chiede qualità

Mercato Inter, Chivu chiede qualità

01:35
Juve, ora le uscite

Juve, ora le uscite

02:13
Juve, la rivoluzione è compiuta

Juve, la rivoluzione è compiuta

00:39
MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

00:37
DICH DE ZERBI SU ROMERO PER SITO 1/8 DICH

De Zerbi e il futuro di Romero: "Ci siamo scambiati qualche messaggio…"

00:54
Serie A, la raffica di mercato: la Roma chiude un colpo

Serie A, la raffica di mercato: la Roma chiude un colpo

01:35
Mercato, Como e Fiorentina inarrestabili

Mercato, Como e Fiorentina inarrestabili

02:08
Napoli, vendere per cambiare

Napoli, vendere per cambiare

01:06
Mercato Milan, fuori Leão dentro Soulé

Mercato Milan, fuori Leão dentro Soulé

00:52
Mercato Inter, tutto su Romero

Mercato Inter, tutto su Romero

01:35
Mercato Juventus, giorni caldissimi

Mercato Juventus, giorni caldissimi

I più visti di Inter

Andy Diouf

Diouf non basta: Chivu chiede un esterno destro, la strategia dell'Inter è chiara

Cristian Romero

In Argentina scommettono su Inter-Romero: gli aggiornamenti sulla trattativa

Inter, Kostov torna nel mirino: chi è il 2008 della Stella Rossa "più forte dai tempi di Stankovic"

Cagliari-Esposito, che intrigo: la percentuale per l'Inter, il sostituto dalla Juve e il Napoli alla finestra

Dai like galeotti al "non posso più stare qui": Curtis Jones chiama l'Inter

Benji... l'Mvp: Pavard prova a tenersi l'Inter, il club ragiona sul mercato in difesa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:45
Napoli, Lindstrom allo Schalke salta dopo le visite: tedeschi irritati, cosa è successo
23:24
Como, Couto ai dettagli: raggiunta l'intesa con il Dortmund
22:49
Inter, si riaccende la pista Diaby? Dall'Arabia: "C'è l'offerta"
22:33
Petkovic lascia l'Algeria, accordo per l'addio consensuale
21:03
Juve, spunta un nome nuovo per la porta: proposto Atubolu