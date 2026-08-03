Inter, torna di moda l'idea Diaby: nuova offerta all'Al Ittihad per l'esterno

Un difensore centrale e un esterno destro, oltre alla suggestione centrocampista che però è soprattutto legata a Curtis Jones, il 25enne del Liverpool che fa impazzire Cristian Chivu. L'Inter si sposta da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournèe in Australia (affronterà Milan e Juve) e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato.