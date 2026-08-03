Inter, torna di moda l'idea Diaby: nuova offerta all'Al Ittihad per l'esterno

Un difensore centrale e un esterno destro, oltre alla suggestione centrocampista che però è soprattutto legata a Curtis Jones, il 25enne del Liverpool che fa impazzire Cristian Chivu. L'Inter si sposta da Hong Kong a Perth per continuare la sua tournèe in Australia (affronterà Milan e Juve) e intanto ha ben chiari gli obiettivi sul mercato.
Per la fascia, torna di moda un nome ampiamente sondato a gennaio: Moussa Diaby. Il 27enne francese oggi all'Al Ittihad in Arabia Saudita è un profilo da considerare anche perché la richiesta del club non è impossibile: tra i 30 e i 35 milioni.
L'Inter potrebbe arrivare a quella cifra inserendo nella trattativa il centrocampista Kristjan Asllani, fuori rosa e valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Al-Riyadiyah, i nerazzurri avrebbero infatti offerto 18 milioni di euro più il cartellino dell'albanese e l'Al Ittihad starebbe riflettendo.
Il calciatore è più che disposto al ritorno al ritorno in Europa, dove le cifre legate ai suoi ultimi trasferimenti sono state parecchio salate: l'Aston Villa spese 50 milioni per strapparlo al Bayer Leverkusen, l'Al Ittihad addirittura 65 per anticipare la concorrenza, prelevarlo dagli inglesi e portarlo in Arabia nel 2024.
Due anni dopo le condizioni sono ben diverse, anche da gennaio quando l'Inter ci aveva provato con un prestito accompagnato da un diritto di riscatto da 35 milioni. Stavolta, tra Asllani che potrebbe piacere al club giallonero e un'offerta per operazione a titolo definitivo, la partita è aperta. Anche se il nodo relativo all'ingaggio non è da sottovalutare, dato il maxi stipendio di Diaby in Arabia, sicuramente fuori dai parametri del campionato italiano.
Restando al lato tecnico, Chivu è soddisfatto da Diouf e dall'apporto dalle amichevoli, l'arrivo di Stones e le buone prestazioni di Pavard hanno portato alla conclusione che vale la pena insistere prima di tutto sull'esterno destro. E il parigino classe 1999 potrebbe di nuovo essere la soluzione giusta.