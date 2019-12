Inter, senti Vidal: "Il mio futuro? Vedremo dopo le vacanze"

L'OBIETTIVO NERAZZURRO

E' Arturo Vidal il grande obiettivo dell'Inter per rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio. Appena sbarcato in Cile per le vacanze natalizie, il centrocampista ha risposto così alle domande sul suo futuro: "Quest'argomento lo lascio a un'altra persona (l'agente, ndr), io non me ne preoccupo, ancor meno in questi giorni di vacanza. Se ne occupa il mio procuratore, ma io sono tranquillo e felice a Barcellona. Quando torno vedremo".

Il fattore più importante, per il cileno, è continuare a giocare ai massimi livelli: "Spero di poter restare a lungo in Europa. Sono vicino ai 100 gol e sono molto soddisfatto . Il mio ruolo a Barcellona? Non sono io che decido se giocare o no, lo fa l'allenatore, però la gente vede e questo mi permette di rimanere tranquillo. Continuerò a sfruttare ogni opportunità e a giocare, che è la cosa che più mi piace. Spero di alzare i trofei che ci attendono".

