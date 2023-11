Inter, sprint per il rinnovo di Lautaro: i nerazzurri hanno incontrato l'agente

L'Inter imprime la prima accelerata per il rinnovo di Lautaro Martinez. Come riportano gli argentini di TyC Sports i nerazzurri hanno già avuto un primo incontro con l'agente del bomber, Alejandro Camano, durante il quale sono state gettate le basi per un prolungamento del contratto in scadenza nel 2026. L'obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di portarla al 30 giugno 2027, garantendo al loro capitano anche un aumento salariale.