Rinnovo Lautaro Martinez, l'agente: "Conta il progetto e quello dell'Inter è molto buono"

L'INTERVISTA

Alejandro Camano: "Non ci saranno problemi, l'Inter vuole rinnovare e noi vogliamo prolungare"

© Getty Images "L'Inter vuole rinnovare il contratto di Lautaro Martinez e noi vogliamo prolungare". Musica per le orecchie dei tifosi dell'Inter direttamente dall'agente dell'attaccante argentino che, in verità, non ha mai messo in discussione la volontà di rimanere nerazzurro a lungo. "Stiamo cercando una data per parlare del nuovo accordo - ha svelato Alejandro Camano, l'agente del Toro -, ma l'importante è che ci sia la volontà di entrambi".

I pensieri e la testa di Lautaro sono sempre rivolti all'Inter, come ha confermato lo stesso giocatore in occasione della cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro, e questo è dovuto anche al progetto che la società milanese è pronto a presentare al suo entourage con la volontà di definire tutto entro fine anno.

"Non conta solo il denaro - ha continuato l'agente a FCInterNews -, ma anche il progetto, la traiettoria sportiva e quello che sta succedendo. Ci sono svariati fattori e Lautaro non è solo soldi, ma anche sentimento per il club e per la città che gli vuole bene. Lui è molto importante per l'Inter, ma anche il club è molto importante per lui".

A proposito di Pallone d'Oro, l'agente di Martinez non pone limiti: "Lautaro sarà quello che vuole essere, una volta che si chiuderà l'epoca Messi il calcio si aprirà alle nuove generazioni. Sono convinto che Martinez possa un giorno ambire a questo premio, è già una stella a 26 anni e abbiamo grande fiducia nel futuro. Per questo conta il progetto e quello dell'Inter è molto buono".

