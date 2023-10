Lautaro: "Real? No, penso solo all'Inter: voglio portare il club il più in alto possibile"

INTER

Il capitano nerazzurro a Parigi per la serata del Pallone d'Oro: "Sto vivendo un sogno"

© Getty Images Ventesimo posto per Lautaro Martinez nella lista dei trenta giocatori inseriti nel listone del Pallone D'Oro. Per il Toro, a Parigi insieme alla moglie nella serata di gala del premio di France Football, un piazzamento che premia una stagione che lo ha visto alzare la Coppa del Mondo con l'Argentina e raggiungere la finale di Champions con l'Inter: "Tra Pallone d'Oro e Mondiale, quello che sto vivendo è un sogno" ha dichiarato a Espn. "È molto importante per me essere qui stasera. La scorsa stagione ho giocato le due finali più importanti del calcio. Stasera è una ricompensa per il lavoro e il sacrificio che ho fatto".

Rispondendo poi al twitcher spagnolo Ibai Llanos a proposito di un'eventuale chiamata del Real Madrid e se davvero è stato vicino agli spagnoli la scorsa estate, il capitano dell'Inter si è profuso in una dichiarazione d'amore per il club nerazzurro: "Ovviamente parliamo di una squadra molto importante, ma i miei pensieri e la mia testa sono sempre rivolti all'Inter". Proprio in queste settimane, fra l'altro, Lautaro discuterà del suo prolumbamento di contratto in scadenza nel 2026: "Sono molto contento lì, ho un contratto e la mia famiglia sta benissimo a Milano. Questa sera è speciale per me, ringrazio l'Inter e la Nazionale argentina. Cosa mi auguro per il 2024? Di poter continuare a competere, portare l'Inter il più in alto possibile e rappresentare l'Argentina nel modo migliore. E vincere titoli, perché lo sport è questo".