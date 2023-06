L'Inter punta Thuram per il dopo Dzeko: ripresi i contatti per il colpo a zero

manovre nerazzurre

Il nome dell'attaccante francese torna di moda in casa nerazzurra, ma Psg e Milan non lo mollano

Marcus Thuram, figlio di Lilian, è il nome forte per l'attacco dell'Inter che presto dovrà dire addio a Edin Dzeko. L'attaccante francese, che come il bosniaco è in scadenza di contratto, piace tanto alla dirigenza nerazzurra per sostituire il "Cigno di Sarajevo", ma il club dovrà vedersela con Paris Saint-Germain e Milan che sembrerebbero essere in pole. E dopo i passi avanti nella trattativa tra Dzeko e il Fenerbahce, con il classe 1986 prossimo alla firma con i turchi, l'Inter ha ripreso i contatti con l'entourage del classe 1997 per piazzare il colpo a parametro zero.

Nome più volte presente sul taccuino degli uomini di mercato nerazzurri nelle ultime sessioni, Marcus Thuram piace e sarebbe anche un profilo gradito economicamente. Il francese, in scadenza col Borussia Mönchengladbach, rappresenta infatti il colpo a parametro zero che fa gola a tanti, Inter compresa.

Come riferito da RMC Sport i nerazzurri avrebbero quindi ripreso i contatti con l'entourage del francese, con l'obiettivo di strapparlo alle due concorrenti che fino a qualche giorno fa erano in pole per ottenerlo. Il giocatore 26enne non avrebbe ancora preso una decisione sul suo futuro e l'Inter resta alla finestra per cercare di rafforzare un reparto che per il momento vede come unico arruolabile Lautaro viste le partenze di Dzeko e Correa e l'incognita sul futuro di Lukaku col Chelsea.