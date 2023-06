Inter, Lukaku scende in campo: incontro fissato con il Chelsea

INTER

Molto complicato invece il discorso per Koulibaly, l'alternativa è Chalobah

© Getty Images L'Inter gioca per il momento a carte scoperte, non ci sono mister X nell'orizzonte di mercato nerazzurro. Al momento almeno. Gli obiettivi più pressanti sono chiari: il primo è Lukaku. Rispetto all'anno passato non ci sono più esigenze fiscali che impongono una definizione del prestito con il Chelsea entro fino giugno ma c'è comunque la volontà di stringere il più possibile i tempi. Il belga, ieri a segno con la sua nazionale, ha deciso di metterci del suo, ancora una volta, in una trattativa che in settimana ha visto i due club ancora piuttosto distanti. Big Rom è pronto - riporta oggi la Gazzetta - a "far sentire la propria voce nella contesa, spalleggiato dalla sua agenzia Roc Nation. Il titolare Jay Z è legato da amicizia e business con il presidente Blues, Todd Boehly". Per questo è stato messo all'ordine del giorno un incontro - senza l'Inter - in cui ribadirà la sua volontà: non intende restare al Chelsea, non ascolterà altre proposte, vuole solo l'Inter. Anzi, ha già prenotato la "sua" maglia numero 9 che si libererà per la partenza di Dzeko che si accaserà al Fenerbahce (fra l'altro sulle tracce anche di Correa).

Diverso, molto diverso, il discorso per Koulibaly. Per l'ex Napoli la strada del prestito alla Lukaku è al momento completamente chiusa. In più a differenza di Big Rom, sul difensore senegalese sta facendo breccia il corteggiamento arabo: il contratto faraonico proposto dall'Al-Hilal è molto più di una semplice tentazione. Ecco perché nel suo viaggio londinese Ausilio ha sondato il terreno anche per Chalobah, suo vecchio pallino (il difensore naturalizzato inglese è fra l'altro a Milano in vacanza). Per il resto la settimana entrante proseguirà lungo i binari della precedente: da definire l'accordo ormai trovato con L'Aarhus per Yann Bisseck (modalità di pagamento della clausola) mentre continuerà il pressing sul Sassuolo per Frattesi, obiettivo primario per il centrocampo (la pista Milinkovic Savic si è raffreddata). Entrate a cui devono corrispondere delle uscite. Ecco, un punto è chiaro per l'Inter: i big non si toccano, gli interessi per Barella e Lautaro, per intenderci, sono leciti ma rispediti al mittente.