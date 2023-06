Milan in pressing su Thuram, si muove anche Pioli

MANOVRE ROSSONERE

Contratto da circa 5 milioni di euro e un ruolo centrale per convincere il giovane attaccante francese. C'è da bruciare la concorrenza del Psg.

Marcus Thuram è da tempo nel mirino del Milan, alla ricerca di un attaccante di spessore per ringiovanire il reparto offensivo. Il figlio d'arte è sul mercato a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con il Borussia Moenchengladbach e anche per questo sono diverse le squadre interessate al 25enne francese nato Parma. Soprattutto c'è un Psg in fase di rinnovamento, che spinge per lui, ma i rossoneri pare non vogliano mollare la presa.

Per questo, il Milan avrebbe pronto un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione, come riferisce la Gazzetta, ma anche un ruolo importante e non solo da vice Giroud. A volerlo in squadre è in particolare Stefano Pioli, che si starebbe muovendo in prima persona per convincerlo a trasferirsi a Milano e raggiungere i connazionali Maignan e Theo Hernandez, oltre allo stesso Giroud.

Il Diavolo va di fretta anche per approfittare della fase di stallo che si vive a Parigi, dove non è ancora stato deciso a chi affidare la panchina liebrata da Galtier. Il fatto che non sarà Nagelsmann a guidare i campioni di Ligue 1 è una buona notizia per il Milan, visto che il tecnico tedesco avrebbe voluto con sé proprio Thuram. Luis Enrique, maggiore indiziato ad allenare il Psg, preferirebbe invece un altro tipo di giocatore e questo aiuterebbe i rossoneri.

Ci sarebbe poi un interessamento del Lipsia, ma viste le opzioni sul tavolo, sembra difficile che Thuram resti in Bundesliga anche la prossima stagione.